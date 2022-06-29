Источник: хавбек «Динамо» Шиманьски не хочет возвращаться в Россию из-за политики

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может не вернуться в расположение московского клуба, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, поляк не хочет возвращаться в Россию из-за своих политических взглядов. Отмечается, что в услугах хавбека заинтересованы несколько европейских клубов.
Ранее пресс-служба «Динамо» сообщала, что Шиманьски не прибыл в срок в расположение клуба из-за того, что ему дали дополнительные дни отпуска.
23-летний поляк выступает за «Динамо» с июля 2019 года, куда перешёл из польской «Легии». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.
В сезоне-2021/2022 Шиманьски сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
Звёздные легионеры, которых потеряла РПЛ:
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