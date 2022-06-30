Сергеев: задача — выиграть ещё одно золото, чтобы на лого «Зенита» появилась вторая звезда
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о задачах на сезон-2022/2023. По его словам, сине-бело-голубые хотят выиграть ещё одно чемпионство Российской Премьер-Лиги, чтобы добавить на свою эмблему ещё одну звезду.
«Какие задачи ставим перед собой на новый сезон? Выиграть чемпионство, чтобы у логотипа клуба появилась вторая звёздочка. От себя буду требовать максимума как в командной игре, так и в личных достижениях», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».
Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России в сезоне-2021/2022. «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл Российскую Премьер-Лигу. Вторую строчку в турнирной таблице занял «Сочи», замкнуло тройку лидеров московское «Динамо».
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