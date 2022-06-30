Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергеев: задача — выиграть ещё одно золото, чтобы на лого «Зенита» появилась вторая звезда

Сергеев: задача — выиграть ещё одно золото, чтобы на лого «Зенита» появилась вторая звезда
Комментарии

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о задачах на сезон-2022/2023. По его словам, сине-бело-голубые хотят выиграть ещё одно чемпионство Российской Премьер-Лиги, чтобы добавить на свою эмблему ещё одну звезду.

«Какие задачи ставим перед собой на новый сезон? Выиграть чемпионство, чтобы у логотипа клуба появилась вторая звёздочка. От себя буду требовать максимума как в командной игре, так и в личных достижениях», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».

Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России в сезоне-2021/2022. «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл Российскую Премьер-Лигу. Вторую строчку в турнирной таблице занял «Сочи», замкнуло тройку лидеров московское «Динамо».

«Зенит» оформляет два статусных трансфера. Помогут ли чемпиону лидеры «Сочи»? «Зенит» оформляет два статусных трансфера. Помогут ли чемпиону лидеры «Сочи»?
Зачем клубу Бакаев и кто заменит лидеров? 5 вопросов к трансферной кампании «Зенита» Зачем клубу Бакаев и кто заменит лидеров? 5 вопросов к трансферной кампании «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022