Во время раздачи автографов фанат заявил Мбаппе, что тот дорого стоит в FIFA 22

В видеохостинге YouTube появился ролик, как нападающий «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе во время отпуска раздаёт автографы фанатам.

Мбаппе подписывал для фанатов диски с игрой FIFA 22. Один из болельщиков поинтересовался у Килиана, играет ли тот Ultimate Team, на что француз ответил положительно. Затем фанат заявил следующее «Говорят, Килиан Мбаппе слишком дорого стоит в FIFA 22». Данную фразу Мбаппе воспринял с улыбкой.

Напомним, в мае Килиан Мбаппе подписал с «ПСЖ» новый трёхлетний контракт. Он выступает в клубе с 2017 года.

Ранее сообщалось, что по условиям нового контракта Мбаппе получил право участвовать в трансферной политике и менеджменте французского клуба. Нападающий также вызывается в национальную сборную Франции.

Гол Мбаппе помог Франции сыграть вничью с Австрией в Лиге наций.