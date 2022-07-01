«Галатасарай» хочет заполучить Иско

Турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность подписания контракта с испанским полузащитником Иско, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «Галатасарай» хочет значительно усилить свой состав после провального результата завершившегося сезона, в котором команда заняла 13 место в турнирной таблице.

Главный тренер турецкого клуба Окан Бурук считает, что Иско поможет клубу перезапуститься и включиться в борьбу за чемпионство и выход в Лигу чемпионов УЕФА в будущем сезоне.

Соглашение 30-летнего футболиста с «Реалом» истекло в конце сезона-2021/2022 и не было продлено. Иско перешёл в «Реал» в 2013 году из «Малаги». В 353 матчах за клуб полузащитник отметился 53 голами и 56 голевыми передачами.

В составе «Реала» Иско выиграл 19 трофеев.

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