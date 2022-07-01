Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» устроил традиционный «коридор» для Бакаева и Кассьерры

«Зенит» устроил традиционный «коридор» для Бакаева и Кассьерры
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев и нападающий Матео Кассьерра прошли через специальный «коридор» из партнёров по команде. Соответствующее видео пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга разместила в своих социальных сетях. Бакаев сегодня, 1 июля, празднует своё 26-летие. Матео Кассьерра накануне стал новичком «Зенита», в который он перешёл из «Сочи».

«Зенит» продолжает подготовку к старту официального сезона-2022/2023. Он запланирован на 9 июля. В этот день команда сыграет в Суперкубке России по футболу с московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Старт запланирован на 21:00 по мск.

«Зенит» по итогам сезона-2021/2022 стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу. «Спартак» выиграл Кубок России.

«Зенит» оформляет два статусных трансфера. Помогут ли чемпиону лидеры «Сочи»? «Зенит» оформляет два статусных трансфера. Помогут ли чемпиону лидеры «Сочи»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022