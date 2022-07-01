«Зенит» устроил традиционный «коридор» для Бакаева и Кассьерры

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев и нападающий Матео Кассьерра прошли через специальный «коридор» из партнёров по команде. Соответствующее видео пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга разместила в своих социальных сетях. Бакаев сегодня, 1 июля, празднует своё 26-летие. Матео Кассьерра накануне стал новичком «Зенита», в который он перешёл из «Сочи».

«Зенит» продолжает подготовку к старту официального сезона-2022/2023. Он запланирован на 9 июля. В этот день команда сыграет в Суперкубке России по футболу с московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Старт запланирован на 21:00 по мск.



«Зенит» по итогам сезона-2021/2022 стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу. «Спартак» выиграл Кубок России.