«Зенит» устроил традиционный «коридор» для Бакаева и Кассьерры

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев и нападающий Матео Кассьерра прошли через специальный «коридор» из партнёров по команде. Соответствующее видео пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга разместила в своих социальных сетях. Бакаев сегодня, 1 июля, празднует своё 26-летие. Матео Кассьерра накануне стал новичком «Зенита», в который он перешёл из «Сочи».
«Зенит» продолжает подготовку к старту официального сезона-2022/2023. Он запланирован на 9 июля. В этот день команда сыграет в Суперкубке России по футболу с московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Старт запланирован на 21:00 по мск.
«Зенит» по итогам сезона-2021/2022 стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу. «Спартак» выиграл Кубок России.
- 1 июля 2022
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