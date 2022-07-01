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«Манчестер Сити» объявил о трансфере Штефана Ортеги

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Штефана Ортеги
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Бывший голкипер немецкой «Арминии» Штефан Ортега подписал контракт с «Манчестер Сити», информирует официальный сайт британского клуба.

29-летний немецкий вратарь перешёл в «Манчестер Сити» бесплатно, на правах свободного агента, так как его контракт с «Арминией» истёк вчера, 30 июня.

«Это фантастический карьерный шаг для меня. «Манчестер Сити» — потрясающая команда, команда мирового уровня во всех смыслах. Я мечтаю как можно скорее получить шанс присоединиться к этому коллективу и поучаствовать в успехах клуба. Мне не терпится приступить к работе, встретиться с товарищами по команде, а также начать работать с Хосепом Гвардиолой и его штабом», — приводит слова Ортеги официальный сайт «Манчестер Сити».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в € 6 млн. Всего в составе «Арминии» Ортега провёл 220 матчей.

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