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В «Герте» прокомментировали информацию об интересе клуба к Эджуке

В «Герте» прокомментировали информацию об интересе клуба к Эджуке
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Директор по коммуникации «Герты» Маркус Юнг отреагировал на информацию о потенциальном переходе нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке в «Герту». Он сообщил, что команда не намерена развивать слухи.

«Я знаю, что вы хотите узнать, но мы не участвуем в подобных слухах», — сказал Юнг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее появилась информация, что «Герта» заинтересована в подписании нападающего Чидеры Эджуке. ЦСКА продолжает сборы под руководством нового главного тренера клуба Владимира Федотова. С ним армейцы успели провести два матча. В первом команда уступила «Велесу» (0:2), а во втором потерпела разгромное поражение от «Зенита» (0:3). Чидера Эджуке в недавнем интервью заявил, что ему комфортно в ЦСКА.

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