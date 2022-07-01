Жерар Пике просил перенести матч сборной Испании ради собственной выгоды

Испанское издание El Confidencial опубликовало расшифровку разговора защитника «Барселоны» Жерара Пике с президентом Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом. Выяснилось, что Пике пытался повлиять на календарь сборной Испании.
«Руби, мы должны поговорить о вопросе, который очень важен для меня, и ты должен оказать мне эту услугу, так или иначе. Я объясню. Я вижу, что есть матч Испания-Румыния на стадионе «Ванда» («Ванда Метрополитано». — Прим. «Чемпионата») в понедельник, 18 ноября. В понедельник, 18 ноября, в Мадриде также стартует Кубок Дэвиса. Шакира выступит на открытии, она будет петь, мы устроим безумное шоу, а после полудня будут матчи.
Конечно, если в это время идёт матч между Испанией и Румынией на «Ванде», то мы мешаем друг другу, грубим друг другу. Я не знаю, какой календарь до этого, не знаю, можно ли перенести его на воскресенье, что было бы идеально, не знаю, играете ли вы в пятницу или четверг… Давай рассмотрим вопрос с календарём, но я знаю, что вы ещё не начали продавать билеты, и его можно было бы перенести, поэтому давай посмотрим», — сказал Пике президенту Королевской испанской футбольной федерации.
«Хорошо, я посмотрю, возможно ли это, пока что не знаю. Если это возможно, мы попробуем», — ответил Рубиалес.
Пике — один из основателей группы компаний Kosmos, которая занимается организацией мужского командного теннисного турнира, Кубка Дэвиса. Этим и объясняется его заинтересованность в том, чтобы матч сборной не конкурировал за зрителей с Кубком Дэвиса.
В итоге матч Испания — Румыния не был перенесён и состоялся 18 ноября.
- 1 июля 2022
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