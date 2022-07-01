Хачатурянц рассказал о своей главной ошибке на посту президента РПЛ

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о своей главной ошибке во время работы на посту главы РПЛ. По мнению функционера, нужно было больше освещать на публику изменения, происходящие в лиге. Хачатурянц подчеркнул, что было сделано немало шагов, которые изменяли РПЛ, но не получали широкой огласки.

«Я сразу хотел бы сказать о своей самой главной ошибке. Я долго думал об этом, почему это произошло, и потом смог найти объяснение, почему я сделал эту ошибку. Вы знаете, так удачно начавшаяся карьера в роли президента РПЛ с «Коммент.Шоу» не получила никакого продолжения. То есть вся моя предыдущая работа и весь мой предыдущий опыт просто не предполагал публичности, а ровно наоборот: если что-то просачивалось в прессу, то это был показатель плохой работы. И я, конечно, недооценил этот фактор.

Сейчас, после ухода, я вижу, что в основном обсуждают: деньги, контракты, которые были подписаны. Но за рамками осталась огромная работа, которая была проведена бэк-офисом и которая осталась незамеченной. И электронный документооборот, который наконец-то был внедрён в РПЛ и стал уже обыденной частью жизни всех клубов. Мы прервали все сомнительные контракты, которые были подписаны РПЛ, и даже один субарендатор очень странно сидел в здании РПЛ, оказывая странные услуги.

Было сделано очень много маленьких шагов, которые реально изменяли лигу. То, что мы не подсвечивали эти шаги, является той огромной негативной волной, которая сейчас в прессе после моего ухода», — сказал Хачатурянц в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».