Клопп: не сомневаюсь, что лучшие годы Салаха ещё впереди

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с нападающим клуба Мохамедом Салахом.

«Очень рад, очень и очень рад! Это лучшее решение для нас и лучшее решение для него. Я думаю, теперь он принадлежит нам целиком. Теперь это его клуб. Конечно, переговоры заняли немного времени, но это абсолютно нормально, и лучшие вещи всегда стоят того, чтобы их ждать. Салах — один из лучших игроков в мире. Я не сомневаюсь, что его лучшие годы ещё впереди. И это о чём-то говорит, потому что его первые пять сезонов здесь были легендарными.

С точки зрения физической подготовки он машина – в самой невероятной форме. Он усердно работает над этим и получает свои награды. Его способности и уровень мастерства повышаются с каждым сезоном», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.