Источник: «Зенит» и «Црвена Звезда» проведут переговоры по Эраковичу

В ближайшие выходные боссы футбольных клубов «Зенит» и «Црвена Звезда» обсудят возможный трансфер защитника белградского клуба Страхини Эраковича. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Эракович согласен на переезд в Россию. Его не смущает отсутствие еврокубков, он может согласиться на переход, если поступит выгодное предложение. Руководители клубов намерены провести предварительный раунд переговоров по возможному переходу Страхини Эраковича.

«Црвена Звезда» стала по итогам сезона чемпионом Сербии. «Црвена Звезда» — девятикратный чемпион Сербии. Клуб завоёвывал этот титул последние пять лет. Также на счету команды четыре победы в Кубке Сербии.

В составе Югославии «Црвена Звезда» 19 раз становилась чемпионом страны, 12 раз — обладателем Кубка Югославии, дважды — Суперкубка и один раз победителем Кубка лиги Югославии.