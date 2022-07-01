«Мы не паримся на эту тему, трудимся». Гаранин — о получении тренерской лицензии PRO

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о получении тренерской лицензии PRO. Сейчас главным тренером «барсов» является российский специалист Александр Точилин.

«Когда получу лицензию PRO? Если на следующий год будет набор. По идее, по тому, как я сейчас закончил, на следующий год можно поступать. Но нужно ещё поступить. Надо понимать, что не я такой замечательный пришёл и сказал, мол, возьмите меня.

Здесь будут определённые требования по вступлению, по заданиям. Если всё будет нормально, можно будет числиться. Мы не паримся на эту тему, трудимся. «Сочи» — интересная команда с серьёзным уровнем. Они настолько многого добились за эти годы», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.