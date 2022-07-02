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Контракт Неймара с «ПСЖ» продлён до 2027 года

Контракт Неймара с «ПСЖ» продлён до 2027 года
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Контракт бразильского нападающего Неймара и «ПСЖ» автоматически продлён, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.

По данным источника, его контракт был автоматически продлён на два сезона – до 2027 года. Прежний контракт футболиста с клубом был рассчитан до 2025 года. При этом, в окружении бразильца положительно восприняли продление контракта.

Ранее сообщалось, что Неймар не чувствует себя комфортно в команде и готов сменить клубную прописку. При этом отмечалось, что сам клуб также не против ухода игрока, поскольку они заинтересованы разгрузить зарплатную ведомость.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, куда перешёл из «Барселоны». В прошлом сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал восемь результативных передач.

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