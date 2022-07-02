Полузащитник «Спартака» Шильцов продолжит карьеру в «Пари НН»

Полузащитник московского «Спартака» Константин Шильцов продолжит карьеру в «Пари Нижний Новгород», сообщает пресс-служба нижегородцев. Игрок переходит в новый клуб на правах арендного соглашения. Контракт будет действовать до конца сезона-2022/2023.



«После закрытия «Спартака-2» я слышал, что нижегородский клуб интересуется мной. Я начал подготовку к сезону с главной командой «Спартака». Узнал, что «Пари НН» готов взять меня в аренду и вскоре присоединился к своему новому коллективу. Что касается знакомых ребят, то это прежде всего мой земляк Кирилл Гоцук. Он тоже родом из Ельца. Помню, несколько лет назад он вручал мне приз лучшего игрока турнира. Я, как и Кирилл, очень люблю свой родной город и всегда с удовольствием приезжаю туда. Знаю, что главный тренер нижегородцев Михаил Михайлович Галактионов имеет большой опыт работы с молодыми футболистами. Ребята из «Спартака», играющие в молодёжной сборной под его руководством, очень хорошо о нём отзывались, поэтому я принял решение отправиться в Нижний. В прошлом сезоне следил за нижегородской командой. Она выдала отличный старт для дебютанта РПЛ, да и в дальнейшем, наблюдая за ней, я получал положительные эмоции. Хочу приносить пользу своему новому клубу и помогать ему показывать достойную игру и результат», — прокомментировал переход Шильцов.

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