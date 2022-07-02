Отец Агаларова высказался о ходе переговоров сына с другими клубами

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал о переговорах сына с другими командами.

«Аренда в «Нижний Новгород»? Для меня главное, чтобы Гамид играл. Возраст такой, что нужно выступать. Разговаривал с Шамилем Газизовым. Он говорит, что ведутся переговоры с несколькими клубами. Хочется, чтобы побыстрее всё определилось.



Это зависит от клуба, после мы примем решение. Мы тоже надеемся, что эта ситуация быстрее разрешится. Понимаем, что надо быть в команде и готовиться к чемпионату», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 21-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. «Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Футбольную национальную лигу.