Червиченко — о словах Родригао: ничего ужасного в Fan ID нет, ситуация высосана из пальца

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о высказывании защитника «Сочи» Родригао о Fan ID. Ранее футболист отметил, что не видит никаких проблем в том, что на стадионах станет меньше болельщиков. Он считает, что в тишине играть в футбол даже удобнее.
«У каждого футболиста свои предпочтения. Кто-то любит играть в тишине, кто-то — в шуме. Честно говоря, не знаю, почему вокруг паспорта болельщика подняли такую движуху. Высосанная из пальца ситуация. Тут истеричность болельщиков нарывалась на тупость чиновников. Сама по себе идея здравая. Я ничего ужасного в этом Fan ID не вижу, если это не будет хождение по мукам. Когда вы регистрируетесь на букмекерскую контору, вы же не должны никуда ходить. Максимум полчаса, и всё. Но сама ситуация, где ты куда-то должен идти — глупость наших чиновников. Если парочку этих идиотов заставить там постоять в очередях, они бы более грамотно подошли к этому вопросу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 2 июля 2022
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