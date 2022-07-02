Хесус Медина высказался о подготовке ЦСКА к новому сезону

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о подготовке армейцев к новому сезону. Футболист рассказал, как провёл отпуск и готовится к сборам на родине.
«Межсезонье получилось у меня довольно насыщенным. Сыграл за национальную команду, потом удалось побыть дома, пообщаться с родными и друзьями. Пауза в активности была минимальная: после сборной отдыхал всего несколько дней, а дальше начал работать в отпуске — для себя, чтобы быстрее влиться в тренировочный процесс. Так что сейчас нахожусь в полной готовности, рад приступить к занятиям и очень жду нового сезона», — цитирует Медину пресс-служба ЦСКА.
Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Медина за минувший сезон провёл 12 матчей, забил гол и отдал две результативные передачи.
- 2 июля 2022
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