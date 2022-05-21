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Хесус Медина заявил, что остаётся в ЦСКА

Хесус Медина заявил, что остаётся в ЦСКА
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Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина после победы команды над «Ростовом» (4:0) в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) заявил, что остаётся в клубе.

«Я остаюсь на следующий сезон. Я очень счастлив в ЦСКА», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (38) — на девятом месте. Напомним, ранее чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит».

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