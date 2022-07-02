Агент Головина рассказал о подготовке футболиста к новому сезону

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о подготовке футболиста к новому сезону. Он заявил, что футболист комфортно чувствует себя во французской команде. Кроме того, представитель игрока рассказал о целях и задачах на новый сезон.



«Александр отлично себя чувствует в «Монако». Прошло уже две контрольные игры. Всё хорошо, всё по плану.



Цели на предстоящий сезон? Саша всегда ставит амбициозные цели: прогрессировать в своей игре и помогать команде в достижении результата», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Александр Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В сезоне-2021/2022 российский полузащитник провёл за монегасков 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

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