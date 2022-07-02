Александр Зуев расторг контракт с «Рубином»
Поделиться
«Рубин» и 26-летний полузащитник Александр Зуев договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба казанского клуба.
«Александр Зуев пришёл в «Рубин» в сентябре 2019 года, сыграл за нашу команду 63 матча, сделал три голевые передачи. Благодарим за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Рубина».
Напомним, «Рубин» по итогам розыгрыша сезона-2021/2022 занял 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Футбольную национальную лигу, которая в дальнейшем была переименована в Первую лигу. Команда продолжает активную подготовку к участию в этом турнире. 28 июня она переиграла «Крылья Советов» в товарищеском матче (3:1).
Комментарии
- 2 июля 2022
-
17:40
-
17:30
-
17:28
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:31
-
16:31
-
16:25
-
16:22
-
16:14
-
15:58
-
15:57
-
15:44
-
15:42
-
15:33
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:53
-
14:45
-
14:37
-
14:19
-
14:19
-
13:53
-
13:43
-
13:29
-
13:29
-
13:26
-
13:21
-
13:05
-
13:02
-
12:59
-
12:45
-
12:42
Партнерский контент