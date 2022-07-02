Александр Зуев расторг контракт с «Рубином»

«Рубин» и 26-летний полузащитник Александр Зуев договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба казанского клуба.



«Александр Зуев пришёл в «Рубин» в сентябре 2019 года, сыграл за нашу команду 63 матча, сделал три голевые передачи. Благодарим за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Рубина».



Напомним, «Рубин» по итогам розыгрыша сезона-2021/2022 занял 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетел в Футбольную национальную лигу, которая в дальнейшем была переименована в Первую лигу. Команда продолжает активную подготовку к участию в этом турнире. 28 июня она переиграла «Крылья Советов» в товарищеском матче (3:1).