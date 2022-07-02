Президент «Барселоны»: Френки де Йонг не хочет уходить, мы сделаем всё, чтобы он остался

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с полузащитником команды Френки де Йонгом. Ранее сообщалось, что большой интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед». Более того, по данным ряда источников, футболист уже практически согласовал собственный переход в «МЮ». Но Лапорта утверждает, что представитель Нидерландов хочет остаться в Каталонии.



«Многие клубы хотят его, не только «Манчестер Юнайтед». У нас нет намерения продавать его. Он хочет остаться. Мы сделаем всё, чтобы сохранить Френки. Но есть вопрос зарплаты, которая должна быть скорректирована», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем ведущим игрокам «Барселоны» придётся пойти на понижение зарплаты.

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