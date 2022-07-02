Президент «Барселоны»: Френки де Йонг не хочет уходить, мы сделаем всё, чтобы он остался

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации с полузащитником команды Френки де Йонгом. Ранее сообщалось, что большой интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед». Более того, по данным ряда источников, футболист уже практически согласовал собственный переход в «МЮ». Но Лапорта утверждает, что представитель Нидерландов хочет остаться в Каталонии.
«Многие клубы хотят его, не только «Манчестер Юнайтед». У нас нет намерения продавать его. Он хочет остаться. Мы сделаем всё, чтобы сохранить Френки. Но есть вопрос зарплаты, которая должна быть скорректирована», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем ведущим игрокам «Барселоны» придётся пойти на понижение зарплаты.
Кому Роналду забивал юбилейные хет-трики:
- 3 июля 2022
-
01:15
-
01:01
-
00:52
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:29
- 2 июля 2022
-
23:49
-
23:40
-
23:24
-
23:20
-
23:12
-
23:07
-
22:52
-
22:50
-
22:37
-
22:35
-
22:20
-
22:17
-
21:55
-
21:43
-
21:34
-
21:17
-
21:11
-
20:58
-
20:56
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:43
-
19:40
-
19:18