Модрич: мне было странно видеть Месси в футболке «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о победе своей команды в противостоянии с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Хорватский футболист признался, что ему было тяжело привыкнуть к игре Лионеля Месси за «ПСЖ».
«Мне было странно видеть Месси в футболке другого клуба после всех «класико». С Неймаром и Мбаппе у них замечательная коллекция талантов.
Но мы — «Реал». Когда нам удалось найти свой игровой ритм, мы смогли раздавить их при поддержке наших болельщиков. Это был действительно захватывающий матч. Как по мне, один из самых впечатляющих в «Реале».
После победы в ответной встрече мы стали иначе смотреть на наш потенциал в Лиге чемпионов. То, как мы отреагировали на ту победу, показало нам, что мы можем сказать что-то громкое в этом турнире», — цитирует Модрича Football Espana.
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