Хавбек «Спартака» Гус Тиль может перейти в ПСВ

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, выступавший на правах аренды за «Фейеноорд», может остаться в чемпионате Нидерландов по окончании арендного соглашения.



Как сообщает Eindhovens Dagblad, в подписании Тиля заинтересован ПСВ. Кроме того, у 24-летнего нидерландца есть предложение от бельгийского «Антверпена», но полузащитник не хочет переходить в этот клуб. ПСВ – его приоритет.



Напомним, Тиль пополнил состав «Спартака» в августе 2019 года, перейдя из нидерландского АЗ. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 7 млн. Отметим, что у Тиля завершился срок аренды в «Фейеноорде», но игрок не вернулся в расположение московского клуба.



В минувшем сезоне-2021/2022 Тиль сыграл в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал пять результативных передач.

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