Мауро Икарди отклонил предложение «Вулверхэмптона» о трансфере

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди отказался от перехода в «Вулверхэмптон», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, 29-летний аргентинский футболист не входит в планы «ПСЖ» на следующий сезон и может покинуть клуб в летнее трансферное окно, однако не хочет продолжать карьеру в «Вулверхэмптоне», который ранее сделал предложение о трансфере.

Напомним, Икарди перешёл из «Интера» в «ПСЖ» в 2019 году на правах аренды, а через год заключил полноценный контракт с французским клубом. В минувшем сезоне форвард принял участие в 24 матчах французской Лиги 1 и забил четыре гола. «Пари Сен-Жермен» по итогам сезона-2021/2022 стал чемпионом Франции.