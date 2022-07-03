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Мауро Икарди отклонил предложение «Вулверхэмптона» о трансфере

Мауро Икарди отклонил предложение «Вулверхэмптона» о трансфере
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди отказался от перехода в «Вулверхэмптон», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, 29-летний аргентинский футболист не входит в планы «ПСЖ» на следующий сезон и может покинуть клуб в летнее трансферное окно, однако не хочет продолжать карьеру в «Вулверхэмптоне», который ранее сделал предложение о трансфере.

Напомним, Икарди перешёл из «Интера» в «ПСЖ» в 2019 году на правах аренды, а через год заключил полноценный контракт с французским клубом. В минувшем сезоне форвард принял участие в 24 матчах французской Лиги 1 и забил четыре гола. «Пари Сен-Жермен» по итогам сезона-2021/2022 стал чемпионом Франции.

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