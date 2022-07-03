Юмтити близок к переходу в «Ренн»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может перейти в «Ренн». Интерес к футболисту подтвердил главный тренер французского клуба Бруно Женезио. Он уже работал с футболистом на юношеском и взрослом уровне.
«Сам — игрок, которого я отлично знаю. Мы работали с ним в юношах, а затем уже в «Лионе». У нас хорошая связь. Вы все хорошо знаете его качества, проблемы, которые у него были в последние годы. Но он остаётся игроком топ-уровня. А такие футболисты нас интересуют», — цитирует Женезио Mundo Deportivo.
По данным издания, футболист близок к переходу в «Ренн».
Нынешний контракт Юмтити с «Барселоной» истекает в январе 2025 года. Высокая зарплата футболиста может стать проблемой при возможном переходе в «Ренн».
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