Хавбек ЦСКА Бистрович получил травму и улетел на лечение в Хорватию

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович получил повреждение одной из мышц бедра. 24-летний футболист продолжит лечение в Хорватии. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.



Для восстановления хавбеку понадобится около 10 дней. Хорват начал терапию в Новогорске, но после разрешения главного тренера ЦСКА Владимира Федотова улетел на родину, где продолжит лечение.



Пресс-служба армейцев отмечает, что Кристиян не уведомлял клуб о желании воспользоваться правом приостановления контракта. ЦСКА, в свою очередь, ведёт переговоры с несколькими клубами, которые могут арендовать полузащитника.



Бистрович выступает за ЦСКА с 2018 года. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 2025 года. Вторую часть минувшего сезона хорват играл в аренде в турецком «Карагюмрюке».

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