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Стали известны подробности перехода хавбека «Спартака» Гуса Тиля в ПСВ

Стали известны подробности перехода хавбека «Спартака» Гуса Тиля в ПСВ
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Полузащитник «Спартака» Гус Тиль близок к переходу в нидерландский ПСВ. Об этом сообщает Voetbal International.

По информации источника, «Спартак» и ПСВ достигли договорённости о переходе 24-летнего футболиста. Московский клуб получит за трансфер Тиля € 4 млн, включая бонусы.

Полузащитник подпишет четырёхлетний контракт с ПСВ. Игрок согласовал условия контракта с нидерландским клубом. Отмечается, что о трансфере Тиля в ПСВ ещё не объявили из-за санкций против России, которые усложняют процесс оплаты перехода. Ранее стало известно, что Тиль успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в ПСВ.

Напомним, полузащитник присоединился к «Спартаку» в 2019 году, перейдя из «АЗ» за € 18 млн. Контракт нидерландца с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года.

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