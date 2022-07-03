Стали известны подробности перехода хавбека «Спартака» Гуса Тиля в ПСВ

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль близок к переходу в нидерландский ПСВ. Об этом сообщает Voetbal International.
По информации источника, «Спартак» и ПСВ достигли договорённости о переходе 24-летнего футболиста. Московский клуб получит за трансфер Тиля € 4 млн, включая бонусы.
Полузащитник подпишет четырёхлетний контракт с ПСВ. Игрок согласовал условия контракта с нидерландским клубом. Отмечается, что о трансфере Тиля в ПСВ ещё не объявили из-за санкций против России, которые усложняют процесс оплаты перехода. Ранее стало известно, что Тиль успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в ПСВ.
Напомним, полузащитник присоединился к «Спартаку» в 2019 году, перейдя из «АЗ» за € 18 млн. Контракт нидерландца с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года.
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ:
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