Панов объяснил, почему Суперкубок с «Зенитом» — хорошая проверка для Абаскаля в «Спартаке»

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов поделился мнением о матче за Суперкубок России. «Зенит» оспорит трофей со «Спартаком». Сам Панов поддерживает москвичей.
«Это хорошая проверка для нашего клуба перед стартом сезона в том плане, насколько он готов психологически с новым тренером для достижения каких-то серьёзных высоких задач, которые ставит руководство. С уходом Ваноли опять всё разрушилось: имею в виду структуру тренерской работы.
Пришёл новый тренер: пока не можем понять, насколько он серьёзный тренер. Игра в Питере для него хорошая проверка именно в этом плане: чемпион, стабильная команда, активные болельщики Петербурга — посмотрим, как он будет себя чувствовать в этом плане», — сказал Панов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 3 июля 2022
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