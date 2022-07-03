Панов предположил, что происходящее в «Спартаке» раздражает болельщиков

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов, поддерживающий «Спартак», поделился мнением о происходящем в московском клубе. По словам Панова, всевозможные скандалы уже раздражают болельщиков.



«Думаю, что происходящее в «Спартаке» раздражает болельщиков. Когда есть нестабильная обстановка, много разных интервью — это мешает клубу, создаётся негативная атмосфера. Хотелось бы, чтобы всё это было убрано, а команда играла и получала удовольствие, радуя болельщиков», — сказал Панов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В то же время команда выиграла Кубок России. Новый сезон «Спартак» начнёт матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Эта встреча состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.