«Лучше сейчас € 5 млн, чем вообще ничего». Баженов высказался об уходе Тиля из «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник москвичей Гус Тиль может покинуть команду. Ранее сообщалось, что Тиль близок к переходу в ПСВ. Причём клуб из Нидерландов заплатит за него не более € 5 млн.
«Если в нашей ситуации хоть за какие-то деньги продадут — уже хорошо. Я, конечно, сейчас утрирую, но игрок может до такой степени прекращать контракт официально, что потом просто свободным агентом уйдёт. Если вся эта ситуация с нами надолго, то это выгодная сделка. Если через год всё отменят, то не самая выгодная.
У «Спартака» нет никаких сил удержать Тиля — легионерам же законодательно разрешили приостанавливать контракт. Складывается ощущение, что после 30 июня — установленного сроком ФИФА — иностранец скажет, что обстоятельства, а ему снова пойдут навстречу. Не удивлюсь, если через месяц ещё кто-то скажет о приостановке контракта — и ФИФА одобрит заявку. Что с этим делать — не знаю. Лучше сейчас € 5 млн, чем вообще ничего», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 3 июля 2022
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