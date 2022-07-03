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«Лучше сейчас € 5 млн, чем вообще ничего». Баженов высказался об уходе Тиля из «Спартака»

«Лучше сейчас € 5 млн, чем вообще ничего». Баженов высказался об уходе Тиля из «Спартака»
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Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник москвичей Гус Тиль может покинуть команду. Ранее сообщалось, что Тиль близок к переходу в ПСВ. Причём клуб из Нидерландов заплатит за него не более € 5 млн.

«Если в нашей ситуации хоть за какие-то деньги продадут — уже хорошо. Я, конечно, сейчас утрирую, но игрок может до такой степени прекращать контракт официально, что потом просто свободным агентом уйдёт. Если вся эта ситуация с нами надолго, то это выгодная сделка. Если через год всё отменят, то не самая выгодная.

У «Спартака» нет никаких сил удержать Тиля — легионерам же законодательно разрешили приостанавливать контракт. Складывается ощущение, что после 30 июня — установленного сроком ФИФА — иностранец скажет, что обстоятельства, а ему снова пойдут навстречу. Не удивлюсь, если через месяц ещё кто-то скажет о приостановке контракта — и ФИФА одобрит заявку. Что с этим делать — не знаю. Лучше сейчас € 5 млн, чем вообще ничего», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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