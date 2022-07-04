Депай: прежде чем вернуться в «Барселону», я бы хотел продлить свой отпуск

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай выразил желание вернуться в клуб как можно скорее для подготовки к грядущему сезону. Единственное, голландец хотел бы продлить свой отпуск.
«Я очень хочу вернуться в «Барселону» и начать всё сначала, уже не могу дождаться этого момента. Но прежде чем вернуться в клуб, я был бы не против продлить свой отпуск», — цитирует Мемфиса Marca.
Напомним, руководство каталонского клуба уже проинформировало агента Депая о решении продать игрока. В связи с этим представители футболиста из Нидерландов начали подыскивать ему новый клуб.
Нынешний контракт Депая с «Барселоной» истекает следующим летом. Поэтому через год он может стать свободным агентом.
Хави рассчитывает, что «Барселона» подпишет Рафинью. Тогда у наставника каталонцев будет достаточно вариантов в атакующей линии.
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