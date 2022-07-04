Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Кверквелия перешёл в «Нефтчи»

Экс-защитник московского «Локомотива», а также казанского «Рубина» Соломон Кверквелия перешёл в «Нефтчи».
Сроки и условия контракта на официальном сайте азербайджанского клуба не разглашаются.
Ранее 30-летний защитник покинул грузинский клуб «Гагра», за который играл с апреля 2022 года.
Путь Кверквелии в России начался в 2010 году, когда он оказался во второй команде «Зенита» из Санкт-Петербурга на правах аренды. Далее были «Рубин» и нижнекамский «Нефтехимик» (аренда) и переход в московский «Локомотив» в 2017 году. Прошлый сезон грузинский защитник проводил на правах аренды за волгоградский «Ротор».
В 2021 году у Кверквелии истекло соглашение с «Локомотивом», которое стороны решили не продлевать. До апреля футболист играл в составе харьковского «Металлиста».
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