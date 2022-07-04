«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля в ПСВ

Нидерландский полузащитник «Спартака» Гус Тиль перейдёт в ПСВ, сообщает пресс-служба красно-белых. Тиль является самым дорогим новичком московской команды.

Прошлый сезон 24-летний футболист провёл в роттердамском «Фейеноорде» на правах аренды. В «Спартак» Тиль перешёл в 2019 году из «АЗ Алкмар» за €18 млн, согласно данным портала Transfermarkt.