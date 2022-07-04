Холанд и де Йонг претендуют на аренду дома Сульшера

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, слухи о переходе которого в «Манчестер Юнайтед» уже давно ходят в прессе, борются за эко-дом бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

«Оба игрока попросили своих людей заняться поиском. Сульшер в прошлом сдавал свой дом, но вернулся обратно, когда получил работу в «Манчестер Юнайтед».

Теперь, когда он покинул «Юнайтед», дом снова свободен. Команда де Йонга связалась с Уле по поводу аренды дома, но он сказал им, что у Холанда право первого выбора, если он этого хочет», — сообщил источник Mirror.

Агенты Холанда, который, как и Сульшер, является норвежцем, просмотрели по меньшей мере ещё три объекта недвижимости, включая дом Поля Погба, который на днях покинул «Юнайтед».

Сульшер купил свой участок в 2007 году и снёс старый дом бульдозером. На его месте был построен эко-дом из стекла и дерева, оснащённый солнечными батареями.

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