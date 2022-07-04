«Барселона» объявила о подписании Франка Кессье

Каталонская «Барселона» на своём официальном сайте объявила о подписании ивуарийского полузащитника Франка Кессье. Футболист присоединился к сине-гранатовым на правах свободного агента по истечении контракта с «Миланом».
Кессье подписал с «Барселоной» контракт сроком до 30 июня 2026 года. В контракта Франка с каталонцами прописана фиксированная сумма отступных — € 500 млн.
Отмечается, что презентация Франка Кессье в качестве игрока «Барселоны» состоится в среду, 6 июля.
Напомним, Франк Кессье выступал за «Милан» с 2017 года. В 223 матчах он забил 37 голов и отдал 16 результативных передач. В составе итальянской команды полузащитник стал чемпионом страны. С 2014 года Кессье выступает за сборную Кот-д’Ивуара.
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