Источник: «Зенит» договорился с «Сочи» о трансфере Родригао

Защитник «Сочи» Родригао с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Зените». Клуб из Санкт-Петербурга уже договорился с сочинцами по поводу трансфера 26-летнего футболиста, информирует Legalbet.
Согласно сведениям источника, «Зенит» уже обсуждает условия личного контракта с Родригао.
Напомним, Родригао выступает за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт бразильского футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
В сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Текущим летом «Зенит» уже подписал одного из лидеров «Сочи» — нападающего Матео Кассьерру.
- 4 июля 2022
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