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«Саутгемптон» представил яркую выездную форму на сезон-2022/2023

«Саутгемптон» представил яркую выездную форму на сезон-2022/2023
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«Саутгемптон» представил выездную экипировку на сезон-2022/2023.

У выездной формы эффектный и запоминающийся дизайн. Создатели экипировки вдохновлялись доками портового города и проливом Те-Солент. Форма выполнена в голубом и синем цветах с элементами жёлтого цвета. На футболке изображён красивый узор в виде волн. Техническим спонсором «Саутгемптона» является компания Hummel.

Фото: пресс-служба «Саутгемптона»

По итогам сезона-2021/2022 «Саутгемптон» занял 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити». Новый розыгрыш чемпионата Англии начнётся 5 августа. В матче первого тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Саутгемптон» сыграет на выезде с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 6 августа.

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