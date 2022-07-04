«Саутгемптон» представил яркую выездную форму на сезон-2022/2023

«Саутгемптон» представил выездную экипировку на сезон-2022/2023.



У выездной формы эффектный и запоминающийся дизайн. Создатели экипировки вдохновлялись доками портового города и проливом Те-Солент. Форма выполнена в голубом и синем цветах с элементами жёлтого цвета. На футболке изображён красивый узор в виде волн. Техническим спонсором «Саутгемптона» является компания Hummel.

Фото: пресс-служба «Саутгемптона»

По итогам сезона-2021/2022 «Саутгемптон» занял 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити». Новый розыгрыш чемпионата Англии начнётся 5 августа. В матче первого тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Саутгемптон» сыграет на выезде с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 6 августа.