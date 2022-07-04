«Салернитана» подпишет контракт с экс-форвардом «Краснодара» Ботхеймом

Форвард «Краснодара» Эрик Ботхейм перейдёт в «Салернитану», сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Итальянский клуб подпишет полноценный контракт с нападающим.
Нападающий подпишет контракт на четыре года. Ему предстоит пройти медосмотр, после которого состоится сделка.
Ранее стало известно, что Ботхейм в одностороннем порядке разорвал контракт с «Краснодаром». Сообщалось, что руководство клуба не согласно с такой ситуацией. Оно планирует обжаловать решение Ботхейма в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Напомним, в январе 22-летний нападающий подписал с «быками» контракт до конца июня 2025 года. В начале марта Ботхейм приостановил контракт, а в мае договор был расторгнут благодаря разрешению ФИФА. Примечательно, что норвежский форвард не провёл за «Краснодар» ни одного матча.
- 4 июля 2022
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