Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов ответил на вопрос, будет ли оформлять Fan ID

Орлов ответил на вопрос, будет ли оформлять Fan ID
Комментарии

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о введении системы Fan ID. Он признался, что ещё не решил, будет ли оформлять удостоверение болельщика или нет. С 4 июля в России начался приём документов для оформления Fan ID. Удостоверение должно быть у всех: футболистов, тренеров, болельщиков, журналистов и персонала. В противном случае они не смогут попасть на стадион.

«Буду ли я оформлять Fan ID? Пока ещё не решил, даже не знаю. Эта идея не способствует популярности футбола. Это препятствие для людей, которые просто станут меньше ходить на футбол. Из-за этого случится удар по бюджетам клубов. В общем, я пока не решил. Думаю», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Ранее фанатские объединения большинства российских клубов объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.

Новость по теме
Будете ли вы оформлять Fan ID?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022