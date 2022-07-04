Орлов ответил на вопрос, будет ли оформлять Fan ID

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о введении системы Fan ID. Он признался, что ещё не решил, будет ли оформлять удостоверение болельщика или нет. С 4 июля в России начался приём документов для оформления Fan ID. Удостоверение должно быть у всех: футболистов, тренеров, болельщиков, журналистов и персонала. В противном случае они не смогут попасть на стадион.

«Буду ли я оформлять Fan ID? Пока ещё не решил, даже не знаю. Эта идея не способствует популярности футбола. Это препятствие для людей, которые просто станут меньше ходить на футбол. Из-за этого случится удар по бюджетам клубов. В общем, я пока не решил. Думаю», — цитирует Орлова «РБ Спорт».



Ранее фанатские объединения большинства российских клубов объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.