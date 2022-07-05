Федотов выбрал Захаряна лучшим молодым футболистом сезона в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выбрал полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна лучшим молодым футболистом Российской Премьер-лиги в сезоне-2021/2022.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Владимир Федотов распределил игроков по местам следующим образом:

1. Арсен Захарян («Динамо»)

2. Гамид Агаларов («Уфа»)

3. Данила Прохин («Сочи» / «Ростов»)

4. Эдуард Сперцян («Краснодар»)

5. Игорь Дивеев (ЦСКА)

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.

Полный список игроков здесь: