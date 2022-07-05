Гончаренко: Дивеев – парень со стержнем. Хочется, чтобы он попробовал себя в другой лиге

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о защитнике ЦСКА Игоре Дивееве.
«У Игоря Дивеева очень хорошие лидерские качества. Он сам по себе парень со стержнем, хорошо впитывает тактическую информацию. Для центрального защитника у него хорошее начало атаки, что в современном футболе очень важно. Игорь физически сильный, потому что прыгает, стартует хорошо. Для его роста, веса очень хорошие развороты. Он хорош при стандартных положениях как в атаке, так и в защите. Очень важно, что у него есть резерв для роста. Мне бы очень хотелось, чтобы он и Сперцян попробовали себя в другом чемпионате, чтобы понять, насколько ещё они готовы прибавить», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Игорь Дивеев — на 7-м месте в Рейтинге лучших молодых футболистов России. Полный список здесь:
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