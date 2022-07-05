Бывший игрок «Урала» покинул «Кадис»

Бывший армянский защитник «Урала» Вараздат Ароян покинул испанский «Кадис», сообщает пресс-служба клуба.
В клубе рассказали, что стороны договорились о совместном расторжении контракта.
Ароян является воспитанником «Пюника». В 2017 году он перешёл в «Урал», а спустя три года разорвал контракт с екатеринбургским клубом. В октябре прошлого года защитник стал игроком «Тамбова», но из-за финансовых трудностей клуба в феврале перешёл в «Астану». В сборную Армении Вараздат вызывается с 2011 года. За «Кадис» Ароян выступал с лета 2021 года. На его счету 17 матчей в чемпионате Испании и один гол.
29-летний Ароян набрал в голосовании за звание лучшего игрока года в Армении в 2021 году набрал 92 очка, что позволило ему занять первое место с большим отрывом. На второй строчке Генрих Мхитарян (62), выступающий в римской «Роме». Замкнул тройку лидеров хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (60).
- 5 июля 2022
-
06:32
-
06:21
-
06:03
-
06:00
-
05:52
-
05:40
-
05:39
-
05:23
-
05:09
-
05:03
-
04:28
-
04:12
-
03:13
-
02:51
-
01:54
-
01:35
-
01:19
-
01:04
-
00:51
-
00:48
-
00:42
-
00:30
-
00:19
-
00:11
- 4 июля 2022
-
23:55
-
23:49
-
23:43
-
23:30
-
23:13
-
23:08
-
23:07
-
23:02
-
22:59
-
22:54
-
22:49