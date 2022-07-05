Бывший игрок «Урала» покинул «Кадис»

Бывший армянский защитник «Урала» Вараздат Ароян покинул испанский «Кадис», сообщает пресс-служба клуба.



В клубе рассказали, что стороны договорились о совместном расторжении контракта.



Ароян является воспитанником «Пюника». В 2017 году он перешёл в «Урал», а спустя три года разорвал контракт с екатеринбургским клубом. В октябре прошлого года защитник стал игроком «Тамбова», но из-за финансовых трудностей клуба в феврале перешёл в «Астану». В сборную Армении Вараздат вызывается с 2011 года. За «Кадис» Ароян выступал с лета 2021 года. На его счету 17 матчей в чемпионате Испании и один гол.



29-летний Ароян набрал в голосовании за звание лучшего игрока года в Армении в 2021 году набрал 92 очка, что позволило ему занять первое место с большим отрывом. На второй строчке Генрих Мхитарян (62), выступающий в римской «Роме». Замкнул тройку лидеров хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян (60).