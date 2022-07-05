Невилл потребовал от «МЮ» быстрых действий в отношении Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл решительно высказался о ситуации с будущим нападающего Криштиану Роналду.
«Единственным важным фактором в ситуации с Роналду является то, что она должна закончиться решительно и быстро. Это не должно быть сагой, которая будет отвлекать от работы Эрика тен Хага в течение следующих двух месяцев», — написал Невилл в своём «твиттере».
Напомним, ранее сообщалось о том, что Роналду хочет покинуть «МЮ» и даже пропустил тренировку клуба.
По итогам завершившегося сезона Роналду стал лучшим бомбардиром «МЮ» во всех турнирах. Однако клуб не смог попасть в четвёрку призёров АПЛ и выйти в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.
Портал Transfermarkt оценивает 37-летнего португальца в € 30 млн.
Неприятные поступки Криштиану Роналду.
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