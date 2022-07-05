А. Березуцкий поставил Мухина на второе место в голосовании за лучшего молодого игрока РПЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий включил в пятёрку лучших молодых футболистов РПЛ сезона-2021/2022 двух игроков армейской команды — полузащитника Максимам Мухина и защитника Игоря Дивеева.

Примечательно, что Березуцкий не поставил одного из своих экс-подопечных на первое место. Рейтинг бывшего тренера ЦСКА возглавил Гамид Агаларов из «Уфы», ставший лучшим бомбардиром чемпионата.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Алексея Березуцкого:

1. Гамид Агаларов

2. Максим Мухин

3. Эдуард Сперцян

4. Арсен Захарян

5. Игорь Дивеев

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.