Радимов — о Прохине: уже в этом году мы получим футболиста уровня сборной России

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высоко оценил потенциал 21-летнего футболиста Данилы Прохина, права на которого принадлежат «Ростову»,
«Сильные качества Прохина — это хороший характер. Он стойко переносит хорошие, плохие, неудачные действия. Данила всё воспринимает вполне адекватно, что для молодого футболиста очень важно. Также он умеет играть вперёд: первая передача у него довольно хорошая — в нашем чемпионате это есть далеко не у всех защитников. Третье — он довольно быстрый футболист, что тоже очень ценится для наших центральных защитников.
Прохина вполне может ждать большое будущее в футболе. Он поработал с Федотовым: замечательная практика — стал серебряным призёром. Ещё получит немаловажный опыт в лице Валеры Карпина. Работа с такими двумя специалистами в молодом возрасте… Уже в этом году мы получим футболиста уровня национальной сборной. Если в этом году будут товарищеские матчи, то он непременно будет туда вызываться», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Прохин на правах аренды выступал за футбольный клуб «Сочи».
- 5 июля 2022
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