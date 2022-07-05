Матвей Сафонов выбрал лучшим молодым игроком РПЛ партнёра по «Краснодару»

Голкипер и капитан «Краснодара» Матвей Сафонов составил свой топ-5 молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

На первое место в своём рейтинге молодых игроков Сафонов поставил партнёра по «Краснодару» Эдуарда Сперцяна. Лучший бомбардир минувшего розыгрыша РПЛ Гамид Агаларов — на втором месте в списке Сафонова.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Матвея Сафонова:

1. Эдуард Сперцян

2. Гамид Агаларов

3. Арсен Захарян

4. Даниил Уткин

5. Данил Глебов

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.