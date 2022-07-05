Защитник «Сочи» Родригао прокомментировал возможный переход в «Зенит»
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Бразильский защитник ФК «Сочи» Родригао прокомментировал новость о своём возможном переходе в петербургский «Зенит».
«Перехожу в «Зенит»? Я до сих пор об этом ничего не знаю», — сказал Родригао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась информация, что условия трансфера 26-летнего защитника в петербургский клуб и его личного контракта с «Зенитом» уже согласованы.
Контракт Родригао с «Сочи» истекает летом 2023 года. Он присоединился к команде в прошлом июле, перейдя в стан «барсов» в качестве свободного агента. До «Сочи» Родригао выступал за португальский «Жил Висенте».
В прошлом сезоне бразилец провёл 31 матч и забил 3 мяча, отдав одну голевую передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3,5 млн.
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