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Газинский прошёл медосмотр для ЦСКА. Клуб ещё не определился, стоит ли подписывать игрока

Газинский прошёл медосмотр для ЦСКА. Клуб ещё не определился, стоит ли подписывать игрока
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Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прошёл медосмотр перед возможным переходом в ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Вопрос с переходом ещё не закрыт. Клуб не принял окончательного решения, а также предстоят переговоры по условиям контракта», — добавил источник «Чемпионата».

32-летний Газинский защищал цвета «Краснодара» с лета 2013 года. Хавбек провёл за клуб 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 голевых передач. Также на счету Юрия 21 матч за сборную России.

В сезоне-2021/2022 Газинский провёл за «Краснодар» 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

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