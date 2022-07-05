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В «Зените» сообщили срок контракта с Родригао

В «Зените» сообщили срок контракта с Родригао
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев раскрыл подробности грядущего перехода защитника «Сочи» Родригао в санкт-петербуржский клуб. По его словам, Родригао подпишет с сине-бело-голубыми контракт на 3 года, также будет предусмотрена опция пролонгации сотрудничества ещё на год.

«Контракт по системе «3+1», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Родригао выступает за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт бразильского футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

В сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Текущим летом «Зенит» уже подписал одного из лидеров «Сочи» — нападающего Матео Кассьерру.

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