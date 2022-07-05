В «Сочи» прокомментировали слова Медведева о переходе защитника Родригао в «Зенит»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал грядущий переход защитника «Сочи» Родригао в санкт-петербургский клуб.

«Родригао на 99,9 процентов будет в «Зените»? Посмотрим, время покажет. На матче с ЦСКА Родригао не будет? Посмотрим. Что ещё вам можно сказать? Вы же поговорили с Александром Ивановичем», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Родригао выступает за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт бразильского футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.



В сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.