В «Сочи» прокомментировали слова Медведева о переходе защитника Родригао в «Зенит»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал грядущий переход защитника «Сочи» Родригао в санкт-петербургский клуб.
«Родригао на 99,9 процентов будет в «Зените»? Посмотрим, время покажет. На матче с ЦСКА Родригао не будет? Посмотрим. Что ещё вам можно сказать? Вы же поговорили с Александром Ивановичем», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Родригао выступает за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт бразильского футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
В сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
- 5 июля 2022
-
17:01
-
16:59
-
16:56
-
16:51
-
16:42
-
16:29
-
16:24
-
16:22
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:45
-
15:42
-
15:42
-
15:34
-
15:26
-
15:24
-
15:21
-
15:20
-
15:10
-
15:10
-
15:00
-
14:58
-
14:51
-
14:47
-
14:45
-
14:44
-
14:37
-
14:32
-
14:30
-
14:20
-
14:19
-
14:07